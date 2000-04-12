ТВ Центр – Москва - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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21:00 - 22:15
"Постскриптум" с Алексеем Пушковым, 16+
Гостями автора и ведущего программы Алексея Пушкова становятся видные российские и зарубежные политики, общественные деятели, представители науки и культуры. Программу отличают взвешенность оценок и выводов, компетентность экспертов, точность фактов и анализа. Благодаря этому "Постскриптум" пользуется популярностью и авторитетом среди влиятельной политической и деловой элиты России и СНГ.
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