ТВ Центр – Москва - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:00 - 22:15

"Постскриптум" с Алексеем Пушковым , 16+

Гостями автора и ведущего программы Алексея Пушкова становятся видные российские и зарубежные политики, общественные деятели, представители науки и культуры. Программу отличают взвешенность оценок и выводов, компетентность экспертов, точность фактов и анализа. Благодаря этому "Постскриптум" пользуется популярностью и авторитетом среди влиятельной политической и деловой элиты России и СНГ.