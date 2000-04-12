TV BRICS - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

22:00 - 22:30

Давай начистоту! , 16+

Тема экологии сегодня волнует все человечество. Но мало кто знает, какой вклад может внести лично он, чтобы на Земле стало чище. Экологическая сфера занимает все более важное место в международной повестке дня. Какие усилия предпринимаются в России для решения экологических проблем? В каждом выпуске вместе с нашими эко-наставниками обсуждаем глобальные экологические проблемы и пути их решения на примере российских проектов. Рассказываем о том, что уже сделано, а что - еще впереди. Наглядно объясняем на примерах, что такое устойчивое развитие, осознанное потребление, "зеленые" технологии. Даем слово тем, кто формирует новую экологическую культуру и бережное отношение к природе - в государстве, в обществе, в каждом человеке.