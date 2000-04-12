ТВ-21 HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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Кино и сериалы, HD
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20:40 - 22:55
1+1, 18+
Парализованный богатый аристократ Филипп, ставший инвалидом в результате несчастного случая, нанимает себе помощника, который должен за ним ухаживать. Выбранный им кандидат меньше всего подходит для этой работы. Чернокожий Дрисс, выходец из Сенегала с криминальными наклонностями, понятия не имеет о хороших манерах. Но именно его естественность и непосредственность привлекают Филиппа. Вскоре, несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу удается привнести в размеренную жизнь аристократа дух приключений.
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