ТВ-21 HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:40 - 22:55

1+1 , 18+

Парализованный богатый аристократ Филипп, ставший инвалидом в результате несчастного случая, нанимает себе помощника, который должен за ним ухаживать. Выбранный им кандидат меньше всего подходит для этой работы. Чернокожий Дрисс, выходец из Сенегала с криминальными наклонностями, понятия не имеет о хороших манерах. Но именно его естественность и непосредственность привлекают Филиппа. Вскоре, несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу удается привнести в размеренную жизнь аристократа дух приключений.