Центральное телевидение - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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Развлекательные
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21:45 - 22:30
"Фитиль". Взрывоопасный юмор", 16+
Тонкий, лихо закрученный, взрывоопасный! "Фитиль" смешил зрителей, показывая им, как в зеркале, их собственную жизнь: хамство, бюрократия, взятки, пьянство, супружеские измены и отчаянное нежелание работать. Киножурнал отважно клеймил общественные пороки почти 40 лет. Преуспел ли? Да что-то не похоже... Зато смешно до сих пор! Участники: Владимир Вишневский, Аркадий Инин, Александр Каневский, Михаил Васьков, Юрий Чернов, Елена Борзова, Иван Агапов, Юрий Доронин, Евгений Тарасов, Ярослав Листов.
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