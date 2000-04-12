17:30 - 17:47

Путешествие к бессмертию. 1-й сезон. 56-я серия , 16+

Остросюжетное фэнтези про юношу, который отыскал путь к бессмертию. Хань Ли из простой семьи земледельцев был вынужден покинуть дом, чтобы спасти родителей и младшую сестрёнку от голодной смерти. Паренёк отправился в древнюю школу "Скрытые врата", чтобы научиться выносливости и магическому ремеслу у лучшего наставника - учителя Мо. Оценив усердность и потенциал ученика, мастер обучил Ли травничеству и могущественной технике "Вечная весна". Всецело доверяя наставнику, Хань Ли и не подозревает, что вскоре ему предстоит бросить вызов Мо, обрести свободу, сразиться с демонами и встать на путь, ведущий к бессмертию.