ТОЧКА.РФ - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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20:50 - 21:50
Кругосветка. Тримаран на двоих. 1-я часть, 12+
Два российских путешественника, которые отправились из Кронштадта в кругосветное путешествие на тримаране, благополучно пересекли Атлантический океан и добрались до Южной Америки. Они побывали в ряде городов Бразилии и Аргентины, обогнули самую южную точку континента - мыс Горн - и вышли в Тихий океан. Именно здесь началась самая сер�ьёзная за всю экспедицию борьба моряков со стихией.
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