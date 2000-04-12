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ТОЧКА.РФ

ТОЧКА.РФ - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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20:50 - 21:50

Кругосветка. Тримаран на двоих. 1-я часть, 12+

Два российских путешественника, которые отправились из Кронштадта в кругосветное путешествие на тримаране, благополучно пересекли Атлантический океан и добрались до Южной Америки. Они побывали в ряде городов Бразилии и Аргентины, обогнули самую южную точку континента - мыс Горн - и вышли в Тихий океан. Именно здесь началась самая серьёзная за всю экспедицию борьба моряков со стихией.

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