ТОЧКА.РФ - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:50 - 21:50

Кругосветка. Тримаран на двоих. 1-я часть , 12+

Два российских путешественника, которые отправились из Кронштадта в кругосветное путешествие на тримаране, благополучно пересекли Атлантический океан и добрались до Южной Америки. Они побывали в ряде городов Бразилии и Аргентины, обогнули самую южную точку континента - мыс Горн - и вышли в Тихий океан. Именно здесь началась самая сер�ьёзная за всю экспедицию борьба моряков со стихией.