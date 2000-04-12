Точка отрыва - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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Развлекательные
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20:50 - 21:15
Мир морских глyбин. 13-я серия, 16+
Джонатан Бёрд - один из лучших в мире операторов подводной съемки и страстный любитель морских глубин. Присоединяйтесь к увлекательному подводному приключению! Ведущий программы Джонатан Бёрд ныряет и плавает с китами, акулами, скатами и различными видами рыб. Захватывающая встреча человека с подводным миром!
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