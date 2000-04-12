ТНТ HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:00 - 23:05

Конфетка. 29-я серия , 16+

Шоу "Конфетка" соберёт непрофессиональных музыкантов и поможет их пока ещё не признанным шедеврам по-настоящему зазвучать. Новое музыкальное сопровождение, профессиональная запись и звёздные исполнители превратят любую песню в настоящую "конфетку".