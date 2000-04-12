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ТНТ HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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21:00 - 23:05

Конфетка. 29-я серия, 16+

Шоу "Конфетка" соберёт непрофессиональных музыкантов и поможет их пока ещё не признанным шедеврам по-настоящему зазвучать. Новое музыкальное сопровождение, профессиональная запись и звёздные исполнители превратят любую песню в настоящую "конфетку".

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