ТНТ HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
HD
Эфирные, HD
Этот ТВ-канал доступен в разных подпискахВыберите подходящую по наполнению подписку
21:00 - 23:05
Конфетка. 29-я серия, 16+
Шоу "Конфетка" соберёт непрофессиональных музыкантов и поможет их пока ещё не признанным шедеврам по-настоящему зазвучать. Новое музыкальное сопровождение, профессиональная запись и звёздные исполнители превратят любую песню в настоящую "конфетку".
Прямой эфир телеканала ТНТ HD смотреть онлайн в хорошем hd качестве �на видеосервисе Wink.