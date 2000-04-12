Timeless Dizi Channel - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

19:05 - 19:50

Королева ночи. 1-й сезон. 21-я серия , 16+

Селин живет во Франции и владеет небольшим парфюмерным магазинчиком. Однажды судьба сводит её с влиятельным турецким бизнесменом Азизом, жена которого скончалась во время родов, оставив убитому горем мужчине двоих детей. Азиз также усыновил мальчика по имени Картал - сына его ближайшего друга, которого он хладнокровно убил. После смерти жены Азиз надолго закрыл свое сердце перед таким чувством как любовь, даже и не думая о повторном браке. Но все кардинально изменилось, когда он увидел перед собой красавицу Селин, это была любовь с первого взгляда. Ситуация накаляется, когда на горизонте появляется приемный сын бизнесмена - Картал. Он молод, хорош собой, умён, богат и уже женат на дочери Азиза. А ещё он... также влюбляется в Селин. Этот любовный четырёхугольник полон страсти и отчаяния, а ставки высоки как никогда. Смогут ли отец и приемный сын найти компромисс в этих отношениях и сохранить преданность и уважение друг к другу? К чему же приведёт противоборство отца и сына? Терзаясь в сомнениях, Селин тоже предстанет перед сложнейшим выбором: Азиз или Картал?