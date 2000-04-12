Tiji - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:04 - 21:16

Непоседа Зу. 1-й сезон. 40-я серия , 6+

Есть на свете город, населенный исключительно зебрами. Здесь, в большом уютном доме, обитает маленький Зу и его семья. Малыш Зу забавный, любознательный и беззаботный, но уже достаточно взрослый для того, чтобы учиться и развивать в себе личность. Каждый день приносит Зу интересные происшествия и много веселья. Прислушиваясь к мудрым советам взр�ослых и исследуя всё вокруг вместе с друзьями, Зу изучает мир, он растёт! Наблюдая за весёлыми выходками и удивительными открытиями зебры Зу, юные телезрители заразятся его жаждой знаний, разовьют фантазию, получат важные жизненные уроки и большую порцию хорошего настроения.