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TERRA - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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21:55 - 23:00

Выдры Шетландских островов, история семьи Драаци, 16+

Шетландские острова считаются одним из последних диких уголков Великобритании. Они славятся не только своей удаленностью и потрясающей красоты природой, здесь живет одна из крупнейших в Европе популяций выдр. Но, несмотря на свою численность, выдры очень пугливы, и их редко можно увидеть. Авторы фильма познакомят нас с историей одной семьи выдр и расскажут об их стремлении выжить в суровых условиях самых северных островов Шотландии.

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