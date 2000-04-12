Телекомпания НТВ - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:10 - 23:45

Суперстар! , 16+

Юбилейный сезон музыкального шоу "Суперстар!" Традиционно за звание "суперстара" будут бороться 10 артистов, пик популярности которых пришелся на 80-90-е и нулевые годы - победителем станет тот, кто по итогам всех выпусков наберёт наибольшее количество баллов от звёздных членов жюри. Каждый выпуск будет посвящён определенной теме: например, суперстары исполнят свой хит, выступят с любимыми песнями, выберут современные композиции.