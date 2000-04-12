Телеканал «Надежда» - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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20:50 - 21:30
Концерты. Концерт Заокского хора Soli Deo Gloria, 6+
В рамках этого проекта профессиональные юмористические коллективы будут выступать со специальными часовыми перфомансами. Никаких судей или оценок - только юмор в чистом виде - это и есть "Концерты".
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