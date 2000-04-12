12:00 - 00:40

Провинциальный детектив , 16+

Заведующая городской библиотекой Татьяна Дашкова и медсестра Ольга Брянцева живут в небольшом очаровательном городке с древней историей и дружат с детства. Образованность, начитанность и неиссякаемый интерес к жизни Татьяны, в сочетании с практичностью, находчивостью и живостью ума Ольги дают удивительные результаты. Их тандем способен разобраться в самых запутанных ситуациях и выяснить истинные мотивы любого преступления, которых случается немало в этом, кажущемся спокойным, городке. Главное - внимание к мелочам и деталям, а также хорошее знание детективной литературы. Ведь героиням во всех делах помогают Шерлок Холмс, Отец Браун и другие известные детективы из произведений классической литературы.