Т24 - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

19:30 - 21:20

Детектив Найт: Мерзавец , 16+

У опытного лос-анджелесского детектива Джеймса Найта талант появляться не в то время, не в том месте. Вот и на этот раз герой оказывается в шаге от смерти, пытаясь задержать банду грабителей. Найт чудом остается цел, а его напарник Фитцджеральд получает серьезные ранения. Джеймс намерен задержать преступников, которые уже делят добычу на другом конце страны. Они - сплоченная, вооруженная команда, выполняющая грязную работу по заказу влиятельных клиентов. Они хитры, смертоносны и беспощадны, и только пожилому копу под силу их остановить.