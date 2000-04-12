Театр - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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20:00 - 21:45

Спектакль "Ревизор". 1-е действие, 16+

Одна из лучших постановок театра с блистательным актерским составом и остроумной режиссурой. О том, как чиновники провинциального русского городка приняли "ни то, ни се, фитюльку" прохвоста Хлестакова за ревизора из Петербурга.

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