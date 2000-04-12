ТАЙНА - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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Развлекательные
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21:00 - 21:50
Момент. Фильм 1-й - "Между мигом и вечностью", 16+
Кто-то любит лето, кто-то осень, но весну с нетерпением ждут все. В жизни птиц в это время наступает важный и ответственный период - выведение потомства. Как пернатые создают пары, добывают пищу, из чего и где вьют гнёзда?
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