СуперГерои - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

22:16 - 23:35

Люк - путешественник во времени. Греция. Хранители истории , 6+

Юный Люк перемещается во времени с помощью волшебного лифта, чтобы спасти исторические и культурные ценности, которым угрожает опасность. Однако на пути мальчика встает злодей Индиана, который тоже умеет путешествовать во времени и хочет завладеть сокровищами. Люку предстоит показать всё, на что он способен, чтобы защитить бесценные реликвии от пронырливого авантюриста.