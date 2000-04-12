Sumiko - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:39 - 21:00

Она много лет не была главной героиней. 1-й сезон. 1-я серия , 16+

Девушка Чжан Исяо перенеслась в прошлое во времена династии Тан и правления императора Сюань-цзуна. Она путешествует по незнакомому миру и пытается найти способ вернуться в своё время.