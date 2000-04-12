Суббота! - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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20:00 - 21:00
Доктор Хаос. 1-й сезон. 15-я серия, 16+
Сериал повествует о выдающемся враче-диагносте Атеше Хекимоглу и его команде. В клинике доктор Хекимоглу работает в эксцентричной и остроумной манере, часто его пациенты оказываются под мишенью его саркастических замечаний, впоследствии подают на него жалобу. Но Хекимоглу врач от Бога, он удивляет всех, предлагая нетрадиционные методы лечения и успешно осуществляя их.
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