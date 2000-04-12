СТС - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:24 - 22:56

Джуманджи: Новый уровень , 12+

Пытаясь спасти Спенсера, снова попавшего в игру, туда же отправляются и остальные. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и более того - на этот раз в игру затянуло дедулю Спенсера и его престарелого друга Майло. Чтобы выполнить задания и вернуться домой, друзьям предстоит отправиться в путешествие по ранее неизведанным и таинственным уголкам Джуманджи - от засушливой пустыни до заснеженных гор.