СТС - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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20:24 - 22:56
Джуманджи: Новый уровень, 12+
Пытаясь спасти Спенсера, снова попавшего в игру, туда же отправляются и остальные. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и более того - на этот раз в игру затянуло дедулю Спенсера и его престарелого друга Майло. Чтобы выполнить задания и вернуться домой, друзьям предстоит отправиться в путешествие по ранее неизведанным и таинственным уголкам Джуманджи - от засушливой пустыни до заснеженных гор.
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