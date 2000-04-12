Страшное HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:25 - 23:40

Я видел дьявола , 18+

Специальный агент полиции идет по следу серийного убийцы, убившего его невесту, которая ждала ребенка. Желание мести стало для несчастного целью его жизни. При этом он совершенно не задумывается о средствах в ее достижении - стирается граница между добром и злом, льется кровь, в любую минуту охотник сам может стать жертвой.