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Страшное HD

Страшное HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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21:25 - 23:40

Я видел дьявола, 18+

Специальный агент полиции идет по следу серийного убийцы, убившего его невесту, которая ждала ребенка. Желание мести стало для несчастного целью его жизни. При этом он совершенно не задумывается о средствах в ее достижении - стирается граница между добром и злом, льется кровь, в любую минуту охотник сам может стать жертвой.

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