START World - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:25 - 23:10

Коллекторша , 16+

Молодая оторва Пег Даль решила во что бы то ни стало добиться успеха в жизни. Успех в её представлении - это много денег, а средства, чтобы их получить, хороши любые. Пег занимается секс-работой, воровством и мошенничеством, но всё это только чтобы вырваться из унылого городка Буффало, штат Нью-Йорк. Однажды героиня находит своё истинное призвание... Она устраивается в "агентство" по выбиванию долгов и вскоре становится лучшей в деле, обойдя коллег-мужчин. Закономерно, Пег открывает собственную коллекторскую фирму. Это означает начало криминальной войны с бывшим боссом-бандитом по кличке Уизз.