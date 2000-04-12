START Air - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:05 - 23:00

Холоп , 16+

Молодой мажор Гриша заигрался в красивую жизнь и решил, что ему всё дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх идёт на крайние меры. Вместе с психологом он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздаётся атмосфера России XIX века, а Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. На самом деле над ним проводится изощрённый психологический эксперимент - избалованного мажора превращают в обычного холопа Гришку, живущего в хлеву на территории барской усадьбы. Его окружают актёры, чья цель - изменить его жизнь и личность. За каждым его движением пристально следит команда психолога с помощью множества камер. Грише предстоит заново научиться общаться с людьми, ценить простые удовольствия, работать, а также обрести истинную любовь.