Star Family - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:40 - 22:30

Сколько живет любовь. 3-я серия , 16+

Учительнице математики Вере Алексеевне трудно найти общий язык с отчаянным хулиганом, второгодником Сашей. Одиннадцатиклассник рискует остаться без аттестата даже со второй попытки. Тогда Вера решает подтянуть парня по своему предмету. Но во время занятий Саша внезапно признается ей в любви. Вера замужем, ее пугает создавшаяся ситуация, разница в возрасте. А еще больше - настойчивость Саши. Прошло много лет. Александр стал президентом крупной финансовой компании, дела его идут в гору, и у него счастливый брак. Единственное, что омрачает семейную жизнь - отсутствие детей. А еще близкие люди и друзья, которые не могут принять столь большую разницу в возрасте супругов.