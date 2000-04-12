Star Cinema - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
HD
HD, Кино и сериалы
Этот ТВ-канал доступен в разных подпискахВыберите подходящую по наполнению подписку
21:55 - 22:50
Право на помилование. 4-я серия, 16+
В убийстве видного бизнесмена обвинен его сын Викентий Чухонцев и охранник Дмитрий Нестеров. Приговор суда жесток и... несправедлив. Прокурор Игорь Гербер знает, кто на самом деле заказчик убийства, но идет на должностное преступление... И получает за это - самую завидную невесту, стартовый капитал для престижной работы и блестящую карьеру. Но через двадцать лет его благополучие разваливается, как карточный домик. Убиты жена и дочь, похищен сын. Гербер мечется в поисках преступника и находит его. И тут понимает, что руками убийцы ему отомстило неправедное прошлое...
Прямой эфир телеканала Star Cinema смотреть онлайн в хорошем hd качестве на видеосервисе Wink.