Wink
ТВ-каналы
Союз

Союз - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

SD

Информационные

Этот ТВ-канал доступен в разных подписках

Выберите подходящую по наполнению подписку

22:05 - 22:45

Лекция профессора А.И. Осипова (Москва). "Насколько предрешена жизнь человека?", 1-я часть, 0+

Лекции профессора Московской духовной академии Русской православной церкви Алексея Ильича Осипова о различных аспектах православия, а также о разных сторонах духовной жизни человека и общества.

Прямой эфир телеканала Союз смотреть онлайн в хорошем hd качестве на видеосервисе Wink.