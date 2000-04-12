Союз - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

22:05 - 22:45

Лекция профессора А.И. Осипова (Москва). "Насколько предрешена жизнь человека?", 1-я часть , 0+

Лекции профессора Московской духовной академии Русской православной церкви Алексея Ильича Осипова о различных аспектах православия, а также о разных сторонах духовной жизни человека и общества.