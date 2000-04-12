Совершенно секретно - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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20:00 - 21:08
Близкие люди. Михаил Филиппов, 16+
Народный артист России Марк Розовский встречается с близкими людьми, с которыми говорит об их взглядах на самые актуальные темы. Владимир Лукин, Всеволод Богданов, Алексей Симонов, Леонид Рошаль, Дмитрий Муратов, Андрей Кончаловский, Михаил Горбачев, Евгений Примаков, Анатолий Торкунов, Виктор Садовничий - близкие люди, которые будут отвечать на вопросы Марка Розовского.
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