Совершенно секретно - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:00 - 21:08

Близкие люди. Михаил Филиппов , 16+

Народный артист России Марк Розовский встречается с близкими людьми, с которыми говорит об их взглядах на самые актуальные темы. Владимир Лукин, Всеволод Богданов, Алексей Симонов, Леонид Рошаль, Дмитрий Муратов, Андрей Кончаловский, Михаил Горбачев, Евгений Примаков, Анатолий Торкунов, Виктор Садовничий - близкие люди, которые будут отвечать на вопросы Марка Розовского.