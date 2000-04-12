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.red - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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20:00 - 21:45

В погоне за ветром, 16+

Только раз в году в сердце Австралии проходит самый престижный конный турнир - Кубок Мельбурна. Это роскошный праздник, где красота дамских шляпок уступает лишь великолепию самих гонок. Для всех она - выскочка, девочка из глубинки, которой не место в спорте королей. И за право участвовать в Кубке ей придется рискнуть всем, даже своей жизнью.

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