.red - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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20:00 - 21:45
В погоне за ветром, 16+
Только раз в году в сердце Австралии проходит самый престижный конный турнир - Кубок Мельбурна. Это роскошный праздник, где красота дамских шляпок уступает лишь великолепию самих гонок. Для всех она - выскочка, девочка из глубинки, которой не место в спорте королей. И за право участвовать в Кубке ей придется рискнуть всем, даже своей жизнью.
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