SONG TV HD Russia - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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Музыкальные, HD
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22:00 - 23:00
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SONGTV Russia - Музыкальный телеканал кабельного телевидения на русском языке, специализирующийся на музыкальных программах, на основе оригинальных клипов и концертов. Формат вещания телеканала составляют качественные актуальные российские хиты и музыкальные новинки.
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