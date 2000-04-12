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SONG TV HD Russia

SONG TV HD Russia - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

HD

Музыкальные, HD

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22:00 - 23:00

#Best of Best, 12+

SONGTV Russia - Музыкальный телеканал кабельного телевидения на русском языке, специализирующийся на музыкальных программах, на основе оригинальных клипов и концертов. Формат вещания телеканала составляют качественные актуальные российские хиты и музыкальные новинки.

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