SONG TV HD Armenia - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:00 - 21:00

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SONGTV Armenia - это армяно-язычная кабельная телевизионная Музыкальная волна, специализирующаяся на музыкальных программах, основанных на музыкальных клипах и концертах. В эфире канала нашли свое место представители всех жанров современной музыкальной сцены - от современной эстрады до классики рока, от представителей молодежных стилей до проверенных временем хитов поп-сце�ны.