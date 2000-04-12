SONG TV HD Armenia - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
HD
HD, Музыкальные
Этот ТВ-канал доступен в разных подпискахВыберите подходящую по наполнению подписку
20:00 - 21:00
#Top 10, 0+
SONGTV Armenia - это армяно-язычная кабельная телевизионная Музыкальная волна, специализирующаяся на музыкальных программах, основанных на музыкальных клипах и концертах. В эфире канала нашли свое место представители всех жанров современной музыкальной сцены - от современной эстрады до классики рока, от представителей молодежных стилей до проверенных временем хитов поп-сце�ны.
Прямой эфир телеканала SONG TV HD Armenia смотреть онлайн в хорошем hd качестве на видеосервисе Wink.