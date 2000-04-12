Wink
ТВ-каналы
SONG TV HD Armenia

SONG TV HD Armenia - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

HD

HD, Музыкальные

Этот ТВ-канал доступен в разных подписках

Выберите подходящую по наполнению подписку

20:00 - 21:00

#Top 10, 0+

SONGTV Armenia - это армяно-язычная кабельная телевизионная Музыкальная волна, специализирующаяся на музыкальных программах, основанных на музыкальных клипах и концертах. В эфире канала нашли свое место представители всех жанров современной музыкальной сцены - от современной эстрады до классики рока, от представителей молодежных стилей до проверенных временем хитов поп-сцены.

Прямой эфир телеканала SONG TV HD Armenia смотреть онлайн в хорошем hd качестве на видеосервисе Wink.