СОЛНЦЕ - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

18:55 - 22:05

Манюня , 6+

Армения, 1979 год. Горы, солнце, прекрасные зеленые луга и ощущение праздника. После смешного эпизода в школе девочки Наринэ и Манюня становятся лучшими подругами. Очень быстро в кадре появляются забавные родственники главных героинь. Особенно выделяется Ба, бабушка Манюни. Наринэ очень боялась строгой женщины, но во время их знакомства выяснилось, что Ба печет тающее во рту печенье и вкуснейший яблочный пирог. Девочек-непосед ждет масса забавных приключений.