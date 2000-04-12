СОЛНЦЕ - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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Бесплатные, Детские, Развлекательные
18:55 - 22:05
Манюня, 6+
Армения, 1979 год. Горы, солнце, прекрасные зеленые луга и ощущение праздника. После смешного эпизода в школе девочки Наринэ и Манюня становятся лучшими подругами. Очень быстро в кадре появляются забавные родственники главных героинь. Особенно выделяется Ба, бабушка Манюни. Наринэ очень боялась строгой женщины, но во время их знакомства выяснилось, что Ба печет тающее во рту печенье и вкуснейший яблочный пирог. Девочек-непосед ждет масса забавных приключений.
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