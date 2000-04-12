Cinema - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

22:00 - 23:55

Закусочная на колесах , 16+

Два энергичных китайца организовали в Барселоне передвижную харчевню. Их желтый фургончик дарит людям вкусную еду и очаровательный китайско-испанский сервис. Но однажды всю их выручку похищает хитрая сеньорита Сильвия...