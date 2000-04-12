SHOT TV - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

22:00 - 00:05

Маскарад , 18+

Отставной танцор беззаботно проводит свободное время на Лазурном берегу. Спокойное течение жизни меняется с появлением Марго - эффектной и красивой девушки, промышляющей мошенничеством и эскортом. Оба составляют идеальный план, как им разбогатеть и обеспечить себе будущее.