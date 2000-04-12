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.sci-fi

.sci-fi - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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Кино и сериалы, HD

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20:00 - 21:40

Имплант, 16+

Сара, молодая девушка, испытывающая жизненные финансовые трудности, соглашается на эксперимент по вживлению в своё тело искусственного интеллекта по имени Лекс. После этой операции компьютерный разум начинает выходить из-под контроля, заставляя Сару совершать страшные преступления. Девушке предстоит настоящая борьба за выживание и противостояние со своей новой, роботизированной личностью.

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