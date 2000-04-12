.sci-fi - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:00 - 21:40

Имплант , 16+

Сара, молодая девушка, испытывающая жизненные финансовые трудности, соглашается на эксперимент по вживлению в своё тело искусственного интеллекта по имени Лекс. После этой операции компьютерный разум начинает выходить из-под контроля, заставляя Сару совершать страшные преступления. Девушке предстоит настоящая борьба за выживание и противостояние со своей новой, �роботизированной личностью.