Сарафан - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:40 - 21:10

Сториз. 4-я серия , 16+

Скетчком про будни людей разных социальных статусов. Сумасшедшая экоактивистка, находчивый алкоголик, судья с приговором за слишком долгое аудиосообщение, блогер-бабушка и малышка-коуч, московские фифы, назойливая бывшая, врач с идеальным почерком и другие герои...