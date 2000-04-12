САПФИР - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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22:10 - 23:05
Зимородок. 1-й сезон. 88-я серия, 16+
Красавец и ловелас Ферит вырос в богатой семье и привык ни в чём себе не отказывать. Бесконечные вечеринки, новые подружки - вот привычные будни праздного юноши, который не заботится ни о будущем, ни о каких-то достижениях в жизни. Поведение Ферита огорчает его дедушку, уважаемого бизнесмена Халиса Агу. Чтобы обеспечить семью и добиться достойного положения, мужчина тяжело работал и знает цену каждой заработанной монете.Когда же в дом Ферита приходит полиция с обыском, Халис Ага понимает, что должен взять судьбу избалованного внука в свои руки. Он решает найти парню достойную невесту из родного города Антепа. Выбор падает на серьёзную красавицу Сейран. Но сможет ли девушка наставить ветреного Ферита на истинный путь?
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