Русский роман HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:00 - 00:25

Убийства по пятницам-2 , 16+

Прошло три года с тех пор, как усадьбу Шелеховых потрясла череда загадочных убийств. В отношениях Нины и Андрея наступает кризис. Элен, несмотря на рождение дочки, не чувствует себя счастливой в браке с Мамонтовым... Но все неприятности отходят на второй план, когда семья получает от Владимира Шелехова записку со странными стихами - обещанием новых убийс�тв. А через несколько дней сам Шелехов сбегает из психиатрической клиники. Семья в панике: убийца на свободе, а у них на руках - жуткие предсказания новых убийств! Охрану дома усиливают. Однако вопреки всякой логике каждую пятницу в усадьбе находят новый труп.