Русский Иллюзион - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:00 - 22:50

Эксклюзив , 16+

Известная криминальная журналистка, чтобы спасти себя от обвинения в убийстве, должна за неделю найти настоящего убийцу любимого мужчины. Кроме этого она должна принять решение относительно своей незапланированной беременности, понять, готова ли она стать матерью-одиночкой, что может помешать ее стремительно развивающейся карьере. А также, проведя собственное расследование, сделать эксклюзивный материал о найденном в парке трупе и доказать невиновность осужденной за это преступление женщины.