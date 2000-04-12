Русский Иллюзион - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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Кино и сериалы
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21:00 - 22:50
Эксклюзив, 16+
Известная криминальная журналистка, чтобы спасти себя от обвинения в убийстве, должна за неделю найти настоящего убийцу любимого мужчины. Кроме этого она должна принять решение относительно своей незапланированной беременности, понять, готова ли она стать матерью-одиночкой, что может помешать ее стремительно развивающейся карьере. А также, проведя собственное расследование, сделать эксклюзивный материал о найденном в парке трупе и доказать невиновность осужденной за это преступление женщины.
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