Russian Extreme - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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Спортивные, HD
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20:50 - 21:00
Настоящий экстрим, 16+
Подборка удивительных видеосюжетов, посвященных самым разным экстремальным и не только увлечениям. Вы увидите потрясающие BASE-прыжки, невероятные спуски на сноуборде по нетронутым трассам и сумасшедшие трюки на мотоцикле.
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