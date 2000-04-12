Русский детектив - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

22:05 - 22:55

Улицы разбитых фонарей-10. 31-я серия - "Он всегда звонит трижды" , 16+

В своей квартире убита гражданка Глинкина. Судя по всему, она открыла дверь своему знакомому и тут же получила пулю в голову. Дело усугубляется тем, что в сводках уже фигурирует несколько похожих ограблений. Причем всюду пропадали фотографии жертв! Соседи погибших во время убийств всегда отсутствовали дома. Это наводит оперов на мысль о том, что убийца тщательно готовился и, возможно, предварительно обзванивал квартиры жертв и их соседей. Через городскую АТС удается вычислить звонки с таксофонов и сделать вывод, что преступник убивает и грабит одиноких немолодых обеспеченных дам в определенных районах. Засада у квартиры одной из возможных жертв дает результат: появляется мужчина в форме капитана милиции. После погони со стрельбой его удается задержать. Он и оказывается серийным убийцей, который перед визитом к избранной жертве всегда звонил ей трижды...