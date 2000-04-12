Русский бестселлер - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

15:30 - 01:15

Склифосовский. 2-й сезон. 1-я - 12-я серии , 16+

Каждый день врачам НИИ Склифосовского приходится принимать решения, от которых зависит жизнь человека. Здесь нет плановых больных, долгих совещаний и времени на подготовку к операциям. Действовать нужно быстро, ведь каждая минута промедления может стоить пациенту жизни. Знакомые зрителю по первому сезону герои "Склифосовского" продолжают спасать жизни и пытаются разобраться в личных драмах. Звезда больницы - блестящий хирург, ироничный циник и ловелас - доктор Брагин по-прежнему фанатично предан своей работе. Без его участия не обходится ни одна сложная операция. Он не привык отступать или пасовать перед трудностями. И всем известно, что даже в самых экстремальных ситуациях он никогда не теряет присутствия духа и не отходит от операционного стола, пока жизнь человека не окажется в безопасности. Однако в его личной жизни с каждым днем появляется все больше неопределенностей. Его отношения с Ларисой еще больше осложняются, когда она узнает, что ее бывший муж Сергей серьезно болен. И в такой ситуации Брагину предстоит принять очень непростое решение. В "Склифе" появляется новый хирург - бывшая студентка Зименской и дочь хирурга с мировым именем Марина Нарочинская. Неприступная красавица с мужским характером сразу же привлекает внимание Брагина, хотя первая же совместная операция показывает, что работать вместе героям будет очень непросто. Эмма с дочкой Тамарой возвращается в Москву. Коллектив тепло встречает молодую маму, а Зименская настоятельно просит ее вернуться на работу. Полине и ее мужу Петру Пастухову пока не удается наладить отношения, они живут отдельно. Но печальная история пациентки поможет им начать все сначала. Костик наконец может приступить к самостоятельной практике. Он окончил ординатуру, и теперь он дипломированный врач. Однако первая же его самостоятельная операция оказывается неудачной, и Костику приходится пожинать горькие плоды излишней самоуверенности. Рядовые будни врачей "Склифа" - настоящий калейдоскоп жизни: работа на пределе возможностей, с