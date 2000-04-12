Русская история - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:05 - 21:00

Страна советов. Забытые вожди. Дзержинский , 16+

Ключевые фигуры в руководстве Советского Союза в период с 1917 по 1953 годы. Феликс Дзержинский, Климент Ворошилов, Семен Буденный, Вячеслав Молотов, Андрей Жданов, Виктор Абакумов, Лаврентий Берия. Их имена известны всей стране и сегодня, но мало кто помнит, какими они вошли в историю, и что сделали для своего государства. Они находились �в пучине гражданского противостояния и социальных потрясений, меняя ход истории. В их честь называли города, улицы и горные вершины, им возводили памятники, об их победах рассказывали в школах, но они не могли знать, что спустя годы их биографии подвергнутся тщательной редактуре, а все достижения предадутся забвению.