Русская история - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
HD, Познавательные
Этот ТВ-канал доступен в разных подпискахВыберите подходящую по наполнению подписку
20:05 - 21:00
Страна советов. Забытые вожди. Дзержинский, 16+
Ключевые фигуры в руководстве Советского Союза в период с 1917 по 1953 годы. Феликс Дзержинский, Климент Ворошилов, Семен Буденный, Вячеслав Молотов, Андрей Жданов, Виктор Абакумов, Лаврентий Берия. Их имена известны всей стране и сегодня, но мало кто помнит, какими они вошли в историю, и что сделали для своего государства. Они находились �в пучине гражданского противостояния и социальных потрясений, меняя ход истории. В их честь называли города, улицы и горные вершины, им возводили памятники, об их победах рассказывали в школах, но они не могли знать, что спустя годы их биографии подвергнутся тщательной редактуре, а все достижения предадутся забвению.
Прямой эфир телеканала Русская история смотреть онлайн в хорошем hd качестве на видеосервисе Wink.