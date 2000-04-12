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Russian Extreme Ultra

Russian Extreme Ultra - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

4K

Спортивные, 4К (UltraHD)

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20:50 - 21:00

Настоящий экстрим, 16+

Подборка удивительных видеосюжетов, посвященных самым разным экстремальным и не только увлечениям. Вы увидите потрясающие BASE-прыжки, невероятные спуски на сноуборде по нетронутым трассам и сумасшедшие трюки на мотоцикле. А также дайвинг, BMX, городские виды экстрима, путешествия в самые экзотические уголки планеты.

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