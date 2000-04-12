RTG HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:45 - 21:30

Санкт-Петербургская капелла , 16+

Когда на берегах Невы впервые зазвучали голоса хора - прообраза современной Государственной академической Капеллы, еще не было ни дворцов, ни гранитной набережной. Ничего, кроме упрямства русского царя Петра, решившего воздвигнуть новую столицу России - Санкт-Петербург. Первый государственный русский хор, созданный еще в 1479 году пел здравицу в ч�есть этого события. Впоследствии в петербургской капелле возникли первые балетные и оперные спектакли, первый русский симфонический оркестр, первые школа пения и дирижирования. Капелла стала своеобразным музыкальным ликом России. И нынешние ее певцы, оркестранты и дирижеры стремятся возродить этот высокий статус.