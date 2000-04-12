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RTД - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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20:30 - 21:00

Трое и Килиманджаро, 16+

Трое парней с ограниченными возможностями бросили вызов самой высокой горе африканского континента - Килиманджаро. Они решили проверить себя, испытать свои силы. Вы узнаете, какие немыслимые трудности им пришлось преодолеть на пути к вершине.

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