Ретро - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

22:00 - 23:20

Контрольная по специальности , 16+

Студентка исторического факультета Алька получила контрольное задание по специальности: рассказать о судьбе какого-нибудь фронтовика. Девушка отнеслась к этой работе со свойственной ей беспечностью и легкомыслием. Совершенно случайно судьба столкнула Альку с Любовью Савельевной Орешко, воевавшей в партизанском отряде. Вторая встреча с Ореш�ко не состоялась: Любовь Савельевна умерла...