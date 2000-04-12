Ретро - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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22:00 - 23:20
Контрольная по специальности, 16+
Студентка исторического факультета Алька получила контрольное задание по специальности: рассказать о судьбе какого-нибудь фронтовика. Девушка отнеслась к этой работе со свойственной ей беспечностью и легкомыслием. Совершенно случайно судьба столкнула Альку с Любовью Савельевной Орешко, воевавшей в партизанском отряде. Вторая встреча с Ореш�ко не состоялась: Любовь Савельевна умерла...
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