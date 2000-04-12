Пятница! - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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Битва шефов. Звездный выпуск. 4-й сезон. 19-я серия - "Битва шефов. Звездный выпуск 2", 16+
Знаменитости поделятся секретами своего новогоднего стола и посоревнуются друг с другом в кулинарном мастерстве. Звёздным участникам предстоит вспомнить рецепт форшмака, приготовить рассольник по-московски и московский кекс, а также придумать блюдо с цитрусовыми. Как проявят себя команды Рената Агзамова и Константина Ивлева, покажет программа "Битва шефов"
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