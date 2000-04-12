Пятница! - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:00 - 23:20

Битва шефов. Звездный выпуск. 4-й сезон. 19-я серия - "Битва шефов. Звездный выпуск 2" , 16+

Знаменитости поделятся секретами своего новогоднего стола и посоревнуются друг с другом в кулинарном мастерстве. Звёздным участникам предстоит вспомнить рецепт форшмака, приготовить рассольник по-московски и московский кекс, а также придумать блюдо с цитрусовыми. Как проявят себя команды Рената Агзамова и Константина Ивлева, покажет программа "Битва шефов"