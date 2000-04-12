Психология - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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20:35 - 21:20
Девичник с психологами. 4-я серия, 16+
В каждом выпуске подруги-психологи обсуждают насущные женские проблемы: как найти "мужчину мечты", "что нужно для классного секса", "мужчина и его кошелёк", "как распознать абьюзера". С юмором подруги обсуждают личные истории и случаи из практики, давая конкретные советы для решения психологических задач в каждой из заявленных проблем.
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