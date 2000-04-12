ПРО БИЗНЕС - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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20:30 - 21:00
Технологии для бизнеса. Руслан Усманов, 6+
Как повысить эффективность бизнеса? Как увеличить продажи и прибыль? Каждый владелец бизнеса желает знать, как ускорить бизнес-процессы, повысить эффективность работы предприятия, уменьшить издержи и увеличить прибыль! У вас тоже есть вопросы? Смотрите уникальный проект для успешных руководителей.Гости программы - ведущие российские �и мировые эксперты. Они знают, как сделать бизнес эффективным.
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